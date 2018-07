Buenos Aires (AFP) Bei einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter haben Unbekannte in Polizeiuniform in Argentinien umgerechnet 700.000 Euro erbeutet. Die Angreifer hätten das Fahrzeug auf dem Weg in die Hauptstadt Buenos Aires auf der Straße abgefangen, mit automatischen Waffen beschossen und das Geld geraubt, das in vier Plastiksäcken verstaut gewesen sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.