Sydney (AFP) Sydney will Smartphone-Nutzer, die zu Fuß im Straßenverkehr unterwegs sind und ständig auf ihr Handy starren, künftig besser vor Unfällen schützen: Im Finanzdistrikt der australischen Metropole sollen ab Dezember an fünf Kreuzungen Boden-Ampeln erprobt werden. Dies kündigte der Verkehrsminister des Bundestaates New South Wales, Duncan Gay, am Donnerstag an. Für den sechsmonatigen Test der "im Boden eingelassenen Ampel-Technologie" werden 250.000 australische Dollar (162.000 Euro) veranschlagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.