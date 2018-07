Rio de Janeiro (AFP) Rund zwei Monate vor dem Beginn der Olympischen Spiele hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine Verschlechterung der Menschenrechtslage in Brasilien kritisiert. Seit der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2014 in dem südamerikanischen Land seien die grundlegenden Menschenrechte wiederholt verletzt worden, während der am 5. August beginnenden Olympischen Spiele drohe nun dasselbe, heißt es in einem am Donnerstag in Rio der Janeiro veröffentlichten Amnesty-Bericht. Vor allem beklagte Amnesty den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt gegen friedliche Demonstranten.

