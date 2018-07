Arnsdorf (AFP) Im sächsischen Arnsdorf sind mehrere Männer auf einen irakischen Asylbewerber losgegangen und haben den 21-Jährigen mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt. Ein entsprechendes Video wurde in sozialen Onlinenetzwerken verbreitet. Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz sagte am Donnerstag, bislang seien vier Tatverdächtige identifiziert worden.

