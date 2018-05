Düsseldorf (AFP) In der Eigentümerfamilie des Discounters Aldi Nord ist ein heftiger Streit ausgebrochen. Theo Albrecht junior sagte dem "Handelsblatt" vom Donnerstag, seine Schwägerin Babette Albrecht sei mit "teilweise peinlichen" Auftritten in der Öffentlichkeit eine "Belastung für unser Unternehmen". Sein Bruder, Babettes 2012 verstorbener Mann Berthold Albrecht, "würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was hier abläuft".

