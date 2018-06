Pfarrkirchen (AFP) Das Hochwasser in Niederbayern hat ein fünftes Todesopfer gefordert. In Simbach am Inn sei in einem Haus die Leiche eines Manns gefunden worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Nähere Angaben zum Alter und zur Identität des Toten konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Unklar war demnach zunächst auch, ob der Tote als vermisst gemeldet galt.

