Wiesbaden (AFP) Viele Menschen rutschen wegen gesundheitlicher Probleme in die Überschuldung. Bei jedem siebten Klienten (13,5 Prozent) einer Schuldnerberatungsstelle waren im Jahr 2015 Krankheit, Sucht oder die Folgen eines Unfalls wesentlicher Auslöser für die hohe Schuldenlast, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Bei Arbeitslosen lag der Anteil mit 16,6 Prozent sogar noch etwas höher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.