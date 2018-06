Magdeburg (AFP) Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland als "Reifeprüfung" für die Gesellschaft bezeichnet. "Was wir nicht zulassen dürfen, ist eine weitere Polarisierung unserer Gesellschaft, ist ein Anwachsen von Hass und Gewalt, sind Ausgrenzung und Abschottung", sagte Haseloff am Donnerstag laut Redetext in seiner ersten Regierungserklärung nach der Landtagswahl im Magdeburger Parlament.

