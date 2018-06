Berlin (AFP) Das Spitzentreffen der Koalition ist in der Nacht ohne einen Durchbruch im Streit um die Reform der Erbschaftsteuer zu Ende gegangen. Die Parteichefs von SPD und CSU, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer, wollten in Kürze zu einer neuen Beratungsrunde mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zusammenkommen, hieß es in der Nacht zu Donnerstag aus Koalitionskreisen. Dieses Treffen könnte bereits am Freitag stattfinden.

