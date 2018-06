Simbach am Inn (AFP) Die Polizei hat im Hochwassergebiet in Niederbayern zunehmend Probleme mit Plünderern und Gaffern. In der Nacht zum Donnerstag seien zwei betrunkene Männer festgenommen worden, die aus einem weggeschwemmten Auto das Radio hätten stehlen wollen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Außerdem seien drei Jugendliche festgenommen worden, die einen bereits von der Feuerwehr verplombten Kiosk aufgebrochen und Zigaretten im Wert von 300 Euro gestohlen hätten.

