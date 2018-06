Luxemburg (AFP) Der umstritten Preisbindung für den Bezug rezeptpflichtiger Medikamente über EU-Versandapotheken droht das Aus. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Maciej Szpuna, vertritt in seinen am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Schlussanträgen die Auffassung, dass die Preisbindung den freien Warenverkehr in der EU beschränkt, den Marktzugang von Internet-Apotheken verengt und auch nicht aus Gründen des Gesundheitsschutzes gerechtfertigt ist.

