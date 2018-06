München (AFP) Bayern zahlt den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Niederbayern 1500 Euro Soforthilfe je Haushalt. Dies kündigte der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) am Donnerstag bei einem Besuch in der betroffenen Region an. Die Höhe der Hilfe orientiert sich an der Soforthilfe, die den betroffenen Haushalten nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 vom Freistaat gezahlt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.