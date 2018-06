Ankara (AFP) Aus Protest gegen die Armenier-Resolution des Bundestages hat die türkische Regierung am Donnerstag den Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Ankara ins Außenamt zitiert. Das Gespräch sei für den Nachmittag geplant, hieß es am Donnerstag in diplomatischen Kreisen. Der deutsche Botschafter Martin Erdmann hält sich demnach derzeit nicht in der türkischen Hauptstadt auf.

