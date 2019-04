Wuppertal (AFP) Bei einem Autobahnunfall während starker Regenfälle sind am Mittwochabend in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag in Wuppertal mitteilte, brach der Wagen eines 55-Jährigen auf der Autobahn 1 bei Remscheid-Lennep nach rechts aus und kollidierte mit dem Auto einer 52-jährigen Fahrerin. Der Wagen der Frau schleuderte gegen eine Schutzwand und überschlug sich.

