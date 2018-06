Brüssel (AFP) Angesichts verbreiteter Europa-Skepsis und des drohenden Austritts Großbritanniens haben führende EU-Vertreter eine Beschränkung der Union auf wesentliche Aufgaben gefordert. Ein Szenario, in dem "antiliberale und euroskeptische politische Kräfte triumphieren", müsse unbedingt vermieden werden, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwochabend in Brüssel. Dazu müssten die Pro-Europäer aber "utopische Träume" einer "totalen Integration" begraben und "praktische" Politik betreiben.

