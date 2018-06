Brüssel (AFP) Die EU und die USA haben ein Abkommen zum Austausch von Polizei- und Justizdaten vereinbart, die zum Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus nötig sind. Beide Seiten unterzeichneten am Donnerstag in Amsterdam eine Rahmenvereinbarung, die einen umfassenden Datenschutz der personenbezogenen Daten garantieren soll, wie der Europäische Rat mitteilte. Sie soll EU-Bürgern insbesondere Klagen in den USA gegen mutmaßlichen Missbrauch erleichtern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.