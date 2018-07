London (AFP) Drei Wochen vor dem Brexit-Referendum haben europäische Prominente die Briten mit einem offenen "Liebesbrief" umworben. 140 namhafte Sportler, Künstler und Wissenschaftler gehören zu den Unterzeichnern des "Liebesbriefs an die britische Bevölkerung", der am Donnerstag in der Literaturbeilage der "Times" veröffentlicht wurde. Neben dem Trainer des Londoner Fußballclubs Arsenal, Arsène Wenger, "Highlander"-Star Christopher Lambert, Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und Ex-Abba-Musiker Björn Ulvaeus sind auch zahlreiche Deutsche vertreten: etwa Berlinale-Chef Dieter Kosslick, Fußballweltmeister Per Mertesacker und Schauspielerin Katja Riemann sowie Regisseur Volker Schlöndorff.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.