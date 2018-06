Karlsruhe (dpa) - Die Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag der IS-Terrormiliz in der Düsseldorfer Altstadt vereitelt. Drei Terrorverdächtige aus Syrien wurden in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Ein vierter Mann sitze in Frankreich in Untersuchungshaft. Hinweise, dass die Beschuldigten bereits begonnen haben, ihren Anschlagsplan konkret umzusetzen, liegen demnach nicht vor.

