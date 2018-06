Nemours (AFP) Nach den Überschwemmungen in Frankreich bleibt die Lage angespannt. "Die Regenphase ist noch nicht vorbei", warnte Premierminister Manuel Valls am Donnerstag bei einem Besuch der überschwemmten Stadt Nemours südlich von Paris. "Wir müssen extrem vorsichtig sein." Die Lage sei in manchen Gebieten inzwischen unter Kontrolle, bleibe in der Region um die Hauptstadt Paris und in Zentralfrankreich aber "extrem angespannt, schwierig".

