Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Sturmtalent Johannes Eggestein (18) mit einem Profi-Vertrag bis 2019 ausgestattet. Das gaben die Norddeutschen am Donnerstag bekannt. Johannes' Bruder Maximilian wurde bereits vor einem Jahr in den Profi-Kader der Bremer befördert.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Johannes dafür entschieden hat, den eingeschlagenen Weg bei Werder fortzusetzen", sagte Sportchef Frank Baumann: "Er hat sein enormes Talent in den vergangenen Jahren in unserem Leistungszentrum und in den deutschen Junioren-Nationalteams eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Eggestein sollen "mehrere lukrative Offerten" anderer Klubs vorgelegen haben.