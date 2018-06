London (dpa) - England hat im letzten Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft einen glanzlosen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Portugal gelandet.

Chris Smalling vom FA-Cup-Sieger Manchester United schoss die "Three Lions" im Londoner Wembley-Stadion in der 86. Minute zum dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel auf die EURO. Die Portugiesen, bei denen Superstar Cristiano Ronaldo nicht zum Einsatz kam, mussten nach einer Roten Karte gegen Bruno Alves (35.) lange in Unterzahl spielen. Der Türkei-Legionär von Fenerbahce Istanbul hatte Tottenham-Stürmer Harry Kane mit einer wilden Attacke niedergestreckt.

Englands Teamchef Roy Hodgson ließ wie angekündigt erstmals in der Testphase Wayne Rooney von Beginn an stürmen. Doch in einer schwachen Partie blieben Torszenen Mangelware. Bei der Endrunde trifft das Team von der Insel auf Russland, Wales und die Slowakei. Portugal spielt gegen Österreich, Ungarn und Island.