London (dpa) - Wayne Rooney sieht sich für den "größten Test" seiner Karriere bei der Fußball-EM in Frankreich gut gewappnet. Er fühle sich so gut wie möglich vor diesem Turnier und das liege größtenteils daran, dass er verletzungsfrei sei, sagte der 30 Jahre alte Stürmer vor dem letzten EM-Test der englischen Nationalmannschaft am Abend gegen Portugal. Der Profi von Manchester United wird die Three Lions erstmal bei einem großen Turnier als Kapitän anführen. Dies sei ein großartiger Moment für ihn. In dieser Saison hatte Rooney in der Rückrunde zwei Monate lang mit einer Knieverletzung zu kämpfen.

