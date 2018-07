Ahmedabad (AFP) 14 Jahre nach tödlichen Ausschreitungen gegen Muslime in Indien sind 24 Angeklagte wegen ihrer Beteiligung an einem Massaker verurteilt worden. Ein Gericht in Ahmedabad im westindischen Bundesstaat Gujarat sprach die Angeklagten am Donnerstag schuldig, an einem Blutbad in einer Wohnanlage beteiligt gewesen zu sein, bei dem 69 Muslime getötet worden waren. Ihnen droht nun lebenslange Haft. 36 Angeklagte wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

