Tokio (AFP) Japan hat alle Viehimporte aus Australien ausgesetzt, nachdem bei "einigen" Kühen eine Magen-Darm-Erkrankung festgestellt worden war. Wie das Landwirtschaftsministerium in Tokio am Donnerstag mitteilte, wurden die betroffenen Tiere auf dem Luftweg nach Japan gebracht und in Quarantäne positiv auf Paratuberkulose getestet, die auch als Johnesche Krankheit bekannt ist. Am Freitag sei daher ein vorübergehender Importstopp verfügt worden.

