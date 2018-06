Rom (SID) - Diskus-Olympiasieger Robert Harting hat einen vielversprechenden Einstieg in die olympische Saison hingelegt. In seinem ersten Freiluft-Wettkampf seit mehr als anderthalb Jahren belegte der 31 Jahre alte Berliner beim Diamond-League-Meeting in Rom mit ordentlichen 63,96 m Platz drei und zeigte rund zwei Monate vor den Sommerspielen in Rio (5. bis 21. August) schon gute Ansätze.

Im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt musste sich der dreimalige Weltmeister dem polnischen WM-Zweiten Robert Urbanek (65,00) und dem Südafrikaner Victor Hogan (64,03) geschlagen geben. Der polnische Weltmeister und Jahresweltbeste Piotr Malachowski wurde mit 63,23 m in Rom nur Sechster, Vizeweltmeister Philip Mladenov (Belgien/60,13) gar nur Zehnter.

In der deutschen Rangliste liegt Robert Harting allerdings damit nur auf Platz vier hinter seinem Bruder Christoph (68,06), dem Magdeburger Martin Wierig (67,60) und dem Wattenscheider Daniel Jasinski (67,16). Der Kampf um das Olympiaticket wird damit für Robert Harting kein Selbstläufer, zumal er in Rom noch nicht die Rio-Norm (65,00) überboten hat. Bereits am Sonntag nimmt Harting beim sechsten Diamond-League-Meeting der Saison in Birmingham einen neuen Anlauf.

Harting hatte sich kurz nach dem Diamond-League-Finale im September 2014 in Brüssel im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und die komplette Saison 2015 verpasst. Zuletzt musste er wegen eines Muskelfaserrisses im Brustmuskel und einer Entzündung im rechten Knie den Einstieg in die Saison verschieben.