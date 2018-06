Tripolis (AFP) In Libyen ist der Vormarsch der regierungstreuen Kräfte in den von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehaltenen Landesteil weiter vorangekommen: Am Mittwoch sei ein großes Wärmekraftwerk gut 20 Kilometer vor der IS-Hochburg Sirte eingenommen worden, teilten die Kämpfer der neuen Einheitsregierung mit. In den Tagen zuvor waren die Dschihadisten schon aus zwei Küstenstädten vertrieben worden.

