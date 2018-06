Monterrey (AFP) Vier Monate nach einer tödlichen Gefängnisrevolte hat es in dem selben Gefängnis in Mexiko einen neuen Gewaltausbruch mit drei Toten gegeben. Mindestens 14 weitere Menschen seien bei der Massenschlägerei am Mittwochabend in Topo Chico verletzt worden, teilte der Innenminister des Bundesstaates Nuevo León, Manuel Gonzáles, mit. Die Polizei habe den Aufruhr mit Tränengas unter Kontrolle gebracht.

