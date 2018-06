Polen verliert EM-Test gegen Niederlande - Kantersieg für Spanien

Danzig/Salzburg (dpa) - Der deutsche EM-Gruppengegner Polen hat sein Testspiel gegen die Niederlande verloren. Das Team um Bayern-Star Robert Lewandowski musste sich am Mittwoch in Danzig mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Mit einem halben Dutzend Toren hat sich Titelverteidiger Spanien warm geschossen. Die Schützlinge von Trainer Vicente del Bosque besiegten in Salzburg die vom Deutschen Uli Stielike trainierten Südkoreaner 6:1 (3:0). Im Duell zweier EM-Teilnehmer schlug Tschechien Russland 2:1 (0:1). Island verlor seinen vorletzten EM-Test gegen Norwegen mit 2:3 (1:2). Belgien wendete beim 1:1 (0:0) gegen Finnland eine Niederlage noch ab.

Anti-Doping-Offensive: IOC verdoppelt Budget für vorolympische Tests

Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat vor den Olympischen Spielen in Rio mit einem Fünf-Punkte-Programm eine Anti-Doping-Offensive gestartet. Wie das IOC am Mittwoch nach einer Sitzung des Exekutivkomitees in Lausanne bekanntgab, wird das Budget für die Doping-Tests im Vorfeld der Rio-Spiele auf 500 000 Dollar verdoppelt. Dieses Kontrollprogramm wird zusätzlich zu den Kontrollen der internationalen Sportverbände und der Nationalen Olympischen Komitees installiert. "Der spezielle Fokus wird auf Länder gelegt, deren Test-Programme den Standards nicht entsprechen: Kenia, Russland und Mexiko", heißt es in einer IOC-Erklärung.

Vorjahressieger Wawrinka und Murray im Halbfinale bei French Open

Paris (dpa) - Titelverteidiger Stan Wawrinka aus der Schweiz und der Weltranglisten-Zweite Andy Murray stehen als erste Tennisprofis im Halbfinale der French Open. Der Weltranglisten-Vierte Wawrinka gewann am Mittwoch weitgehend problemlos mit 6:2, 6:1, 7:6 (9:7) gegen Albert Ramos-Vinolas aus Spanien. Für den 28 Jahre alten Weltranglisten-55. war der Viertelfinal-Einzug in Paris der bei weitem größte Erfolg seiner Karriere. Im dritten Durchgang vergab er im Tiebreak einen Satzball. Wawrinka trifft am Freitag auf Murray. Der Schotte bezwang den Franzosen Richard Gasquet nach zwei umkämpften Sätzen am Ende klar mit 5:7, 7:6 (7:3), 6:0, 6:2.

Muguruza und Stosur erste Halbfinalistinnen bei French Open

Paris (dpa) - Die Tennis-Weltranglisten-Vierte Garbiñe Muguruza und Samantha Stosur stehen als erste Halbfinalistinnen bei den French Open fest. Die Spanierin siegte am Mittwoch 7:5, 6:3 gegen die Amerikanerin Shelby Rogers. Die letztjährige Wimbledon-Finalistin Muguruza wehrte im ersten Durchgang einen Satzball ab und machte nach 1:19 Stunden den Erfolg perfekt. Die in Venezuela geborene 22-Jährige schaffte im dritten Anlauf zum ersten Mal den Sprung ins Halbfinale von Paris. Dort trifft Muguruza am Freitag auf Ex-Finalistin Stosur. Die Australierin besiegte die Bulgarin Zwetana Pironokowa 6:4, 7:6 (8:6) und wehrte dabei im Tiebreak zwei Satzbälle ab.

IOC-Exekutive segnet ab: Fünf neue Sportarten für Tokio 2020

Lausanne (dpa) - Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio werden aller Voraussicht nach Baseball, Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen in das Wettkampfprogramm aufgenommen. Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat am Mittwoch in Lausanne entschieden, dem Vorschlag der Organisatoren der Tokio-Spiele zu folgen und der IOC-Session die Aufnahme ins Programm für 2020 zu empfehlen. Die Zustimmung der IOC-Vollversammlung Anfang August in Rio de Janeiro gilt als Formsache.

Zittersieg bei Biegler-Debüt: Handball-Frauen auf EM-Kurs

St. Gallen (dpa) - Die deutschen Handball-Frauen haben beim Debüt von Bundestrainer Michael Biegler mit einem Zittersieg ihre EM-Chancen gewahrt. Im vorletzten Qualifikationsspiel gewann die Auswahl des Deutschen Handballbundes am Mittwoch in St. Gallen gegen die Schweiz mit 25:23 (14:14). Das Hinspiel hatte das Team um die achtfache Torschützin Svenja Huber mit 29:18 für sich entschieden. Durch den dritten Erfolg im fünften Spiel verteidigte der WM-13. den zweiten Platz in der Gruppe 7 hinter Frankreich. Zum Abschluss spielt die DHB-Auswahl am Sonntag in Stuttgart gegen Island. Die ersten beiden Teams nehmen an der EM vom 4. bis 18. Dezember in Schweden teil.

Beach-Duo Ludwig/Walkenhorst mit Rückschlag bei EM

Biel (dpa) - Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben bei der Beachvolleyball-EM in Biel einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen die Griechinnen Vasiliki Arvaniti/Panagiota Karagkouni verloren die deutschen Nationalspielerinnen am Mittwoch mit 1:2 (21:12, 20:22, 10:15). Das Duell mit Ieva Dumbauskaite und Monika Povilaityte aus Litauen hatten Ludwig/Walkenhorst zuvor 2:0 gewonnen (21:13, 21:13). Am Donnerstag geht es im letzten Gruppenspiel darum, als eines der besten drei Teams aus der Vierergruppe weiterzukommen.

Kiel sichert sich in Meisterschaft Platz drei

Eisenach (dpa) - Der THW Kiel hat sich im vorletzten Saison-Spiel den dritten Platz in der Handball-Bundesliga gesichert und den ThSV Eisenach nach nur einem Jahr wieder in die 2. Liga geschickt. Drei Tage nach dem verlorenen kleinen Finale bei der Champions-League-Endrunde gewann der entthronte deutsche Meister am Mittwoch in Thüringen mit 31:19 (16:7).