Schweinsteiger will gegen Ungarn spielen: "20 Minuten wären gut"

Ascona (dpa) - Kapitän Bastian Schweinsteiger möchte nach über zweimonatiger Verletzungspause im EM-Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag gegen Ungarn sein Comeback feiern. "Ich bin zuversichtlich. Mein Ziel ist, beim Freundschaftsspiel zu spielen. 20 bis 30 Minuten wären gut", sagte Schweinsteiger am Donnerstag in Ascona. Vor seiner zweiten schweren Knieverletzung war der 31-Jährige Mitte März bei Manchester United letztmals zum Einsatz gekommen.

Deutschland fährt als Weltranglistenvierter zur EM

Zürich (dpa) - Fußball-Weltmeister Deutschland geht als Weltranglisten-Vierter in die Europameisterschaft. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) überholte im neuen Ranking der FIFA mit nun 1310 Punkten den Südamerikameister Chile (1293), der zuletzt zwei Testspiele verlor. Es führt weiterhin Vize-Weltmeister Argentinien (1503) vor Belgien (1384). Dritter ist Kolumbien (1328). England (1069) rutschte unterdessen aus den Top Ten und musste seinen Platz Österreich (1067) überlassen.

Gündogan-Wechsel von Dortmund zu Manchester City perfekt

Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Borussia Dortmund zu Manchester City ist perfekt. Das bestätigten beide Vereine am Donnerstag. Gündogan soll beim Vierten der englischen Premier League einen Vierjahresvertrag erhalten. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. Zuletzt war von einer Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro die Rede. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war 2011 vom 1. FC Nürnberg ins Revier gekommen. Wegen einer Knieverletzung verpasst Gündogan die EM in Frankreich.

Fußball-Bundesliga beginnt mit Einsatz des Video-Assistenten

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligaspiele werden von der kommenden Saison an testweise per Video überwacht. Wie die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag mitteilte, werden pro Spieltag drei Begegnungen mit dem sogenannten Video-Assistenten verfolgt. Das geschieht noch "offline". Eine Kommunikation zwischen dem Video-Bediener und dem Schiedsrichter auf dem Spielfeld findet nicht statt und damit auch keine Einflussnahme. Neben Deutschland nehmen nach Angaben der FIFA noch Australien, Brasilien, die Niederlande, Portugal und die USA am Pilotprojekt teil.

Hoeneß über mögliches Bayern-Spitzenamt: "Eindrücke katalogisieren"

München (dpa) - Uli Hoeneß macht sich in den kommenden Wochen wie geplant intensive Gedanken über eine mögliche Rückkehr in ein Spitzenamt beim FC Bayern München. "Ich freue mich, dass wir viel Zeit haben, mein Kopf ist frei", zitierte der "Kicker" am Donnerstag den langjährigen Vereinspatron, der mit seiner Familie im Urlaub weilt. Die Entscheidung, ob Hoeneß bei den Bayern nochmals einen hochrangigen Posten übernimmt, soll Ende dieses Monats fallen.

DFB schließt 2015 mit 3,5 Millionen Euro Gewinn ab

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Jahr 2015 einen Gewinn von 3,5 Millionen Euro erzielt. Ausgaben von 224,6 Millionen Euro standen Einnahmen in Höhe von 228,1 Millionen Euro gegenüber. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten DFB-Finanzbericht hervor. Das Eigenkapital betrug zum Ende des Vorjahres 192,2 Millionen Euro, die Rücklagen belaufen sich auf 167,8 Euro.

Brasilien ohne Kaka bei der Copa América

Loa Angeles (dpa) - Brasilien muss bei der Copa Americá ohne Kaká auskommen. Der 34 Jahre alte Offensivspieler des Rekordweltmeisters leidet an einer Muskelverletzung am Oberschenkel. Er muss rund drei Wochen pausieren. Für Kaká berief Nationaltrainer Carlos Dunga Mittelfeldakteur Paulo Henrique Ganso in den Kader. Die Brasilianer bestreiten an diesem Samstag (Ortszeit) in Pasadena ihr Auftaktspiel gegen Ecuador. Weitere Gruppengegner sind Haiti und Peru.

NHL-Finale: Zweiter Sieg für Kühnhackl und Pittsburgh

Pittsburgh (dpa) - Die Pittsburgh Penguins haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auch das zweite Finalspiel gegen die San Jose Sharks für sich entschieden. Am Mittwoch (Ortszeit) gewann die Mannschaft mit dem Landshuter Tom Kühnhackl daheim 2:1 nach Verlängerung. Am Montag hatten sich die Penguins zum Auftakt der Best of Seven-Serie 3:2 durchgesetzt. Somit benötigt Pittsburgh aus den verbleibenden maximal fünf Spielen nur noch zwei Siege, um zum vierten Mal Meister zu werden.

Verletzungsanfälligkeit von Profi-Sportlern sorgt für Millionenkosten

Stuttgart (dpa) - Die Verletzungsanfälligkeit von Profi-Sportlern sorgt bei der gesetzlichen Unfallversicherung der Athleten (VBG) für Kosten in Millionenhöhe. Rund zehn Millionen Euro an Heilbehandlungskosten und Entgeltersatzleistungen seien in der Saison 2014/15 geleistet worden, ergab eine am Donnerstag veröffentlichte VBG-Studie. Dazu hat die Versicherung in den Sportarten Fußball, Handball, Basketball und Eishockey die Verletzungen und den Arbeitsausfall von 3500 Spielern der beiden jeweils höchsten deutschen Ligen ausgewertet. Demnach verletzten sich fast 80 Prozent aller eingesetzten Spieler mindestens einmal pro Saison.

Djokovic erreicht mit glattem Sieg French-Open-Halbfinale

Paris (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum sechsten Mal nacheinander das Halbfinale bei den French Open erreicht. Der Serbe gewann am Donnerstag in Paris 6:3, 7:5, 6:3 gegen den Tschechen Tomas Berdych. Es war im 26. Duell bereits der 24. Sieg für Djokovic, der die French Open bisher noch nie gewinnen konnte. Im Halbfinale am Freitag trifft der Schützling von Boris Becker entweder auf den Österreicher Dominic Thiem oder den Belgier David Goffin. Das zweite Semifinale bestreiten der Schweizer Titelverteidiger Stan Wawrinka und der Weltrangliste-Zweite Andy Murray.

Nach Island-Niederlage: Deutsche Handballerinnen für EM qualifiziert

St. Gallen (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben sich vorzeitig für die Europameisterschaft qualifiziert. Nach der 16:30-Heimniederlage der Isländerinnen gegen Frankreich am späten Mittwochabend war die Teilnahme für das Kontinentalturnier vom 4. bis 18. Dezember in Schweden perfekt. Das Team von Nationaltrainer Michael Biegler kann vor dem letzten Qualifikationsspiel gegen Island am Sonntag (17.00 Uhr) in Stuttgart nicht mehr von Platz zwei in Gruppe 7 verdrängt werden.