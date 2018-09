Wien (AFP) Vor dem Treffen der Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) hat der iranische Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh eine Einschränkung der Fördermenge abgelehnt. Eine solche Maßnahme hätte "keinen Vorteil" für sein Land und die anderen Mitglieder der Organisation, sagte Sanganeh am späten Mittwochabend nach seiner Ankunft in Wien, wo die Opec-Mitglieder am Donnerstag tagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.