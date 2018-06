Panama-Stadt (AFP) Der erweiterte Panamakanal ist bereit für die Aufnahme des Betriebs. Das erste Frachtschiff der neuen größeren Schiffsklasse werde den Kanal bei der Einweihung am 26. Juni passieren, erklärte das für die Erweiterung des Kanals zuständige Konsortium GUPC am Mittwoch. Nach Tests der neuen Schleusen sei bewiesen, dass der Kanal "perfekt funktioniert", so dass nun "das Projekt bereit ist, die ersten Schiffe zu empfangen", erklärte der GUPC-Chef Giuseppe Quarta.

