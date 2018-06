Brüssel (AFP) Die französische Umweltministerin Ségolène Royal hat die 28 EU-Staaten aufgefordert, das Pariser Weltklimaabkommen binnen zwei Wochen zu ratifizieren. Royal sagte nach Gesprächen mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker in Brüssel, die Kommission werde die 28 Umweltressortchefs bitten, das im vergangenen Dezember geschlossene Paris-Abkommen bei ihrem Treffen in Luxemburg am 20. Juni zu besiegeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.