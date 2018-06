Washington (AFP) Nachdem ihr dreijähriger Sohn in ein Gorilla-Gehege gefallen war und der Menschenaffe deshalb getötet werden musste, hat eine Familie in den USA um Spenden für den betroffenen Zoo geworben. Ihr Sohn sei von einem Arzt untersucht worden, es gehe ihm gut, erklärte die Familie am Mittwoch. Ausdrücklich dankte sie den Wärtern, die ihr Kind gerettet hätten.

