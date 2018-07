New York (AFP) Skinhead-Alarm im hippen New Yorker Stadtteil Williamsburg: Mit einem Festival für Skinheads hat ein kleiner Musikclub große Entrüstung ausgelöst. Ein wichtiger Konzertveranstalter, das Northside Festival, sagte am Mittwoch (Ortszeit) aus Protest alle Veranstaltungen in dem Club ab, Bürger reagierten mit empörten Kommentaren in den sozialen Netzwerken.

