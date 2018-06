Paris (dpa) - Zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich wollen Pilotengewerkschaften drei Tage lang die Fluggesellschaft Air France bestreiken. Sie kündigten Arbeitsniederlegungen für den 11. bis 14. Juni an - am Abend des 10. Juni wird im Stade de France bei Paris das Eröffnungsspiel der EM angepfiffen. Weitere Streiks würden falls nötig einige Tage später folgen, teilten die drei Gewerkschaften mit. Die Piloten wehren sich gegen Sparmaßnahmen des Managements.

