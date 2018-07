Simbach (dpa) - Nach dem schwerem Hochwasser im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn mit mindestens vier Toten wird eine weitere Person vermisst. Berichte, wonach die Person in der Gemeinde Zeilarn bereits tot geborgen worden sei, bestätigte die Polizei nicht. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks waren die Nacht hindurch mit der Rettung von Menschen beschäftigt. Am frühen Morgen wurden die Kräfte aufgestockt. In der Nacht hatte es nicht mehr geregnet. Der Deutsche Wetterdienst erwartet jedoch für heute erneut unwetterartige Mengen an Niederschlag, besonders im Landkreis Passau.

