Simbach (dpa) - In den vom Hochwasser betroffenen Orten in Niederbayern harren viele Bewohner noch immer ohne Strom aus. Wie viele betroffen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Gestern Abend seien es noch rund 10 000 Haushalte gewesen, die Situation habe sich über Nacht aber etwas verbessert, sagte ein Sprecher. Das Hochwasser in Niederbayern war laut dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann nicht vorherzusehen. Weiterhin würden Menschen vermisst. "Es werden Taucher eingesetzt, um nach den Vermissten zu suchen", sagte der Innenminister. Bislang wurden vier Tote geborgen.

