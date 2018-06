Potsdam (AFP) Nach der Festnahme von drei terrorverdächtigen Islamisten in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hat der Potsdamer Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) Zahlen zu möglichen weiteren Schläfer in seinem Bundesland genannt. "Ich weiß, dass wir hier in Brandenburg Gefährder haben - eine niedrige zweistellige Zahl", sagte Schröter am späten Donnerstag im RBB.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.