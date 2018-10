Straubing (AFP) Das nach dem verheerenden Hochwasser im niederbayerischen Simbach am Inn vermisste Ehepaar ist lebend gerettet worden. Die beiden hätten nach intensiven Suchmaßnahmen "unversehrt ausfindig gemacht werden" werden, teilte die Polizei in Straubing am Freitagnachmittag mit. Weitere Details zu den Umständen nannte sie zunächst nicht.

