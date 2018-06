Berlin (AFP) Die Zahl der Kirchenasyle ist im vergangenen Jahr auf insgesamt 620 Fälle und 1015 betroffene Flüchtlinge gestiegen. Dies sei der höchste bisher registrierte Stand in einem Jahr, teilte die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Asyl am Freitag in Berlin mit. Unter den auf diese Weise geschützten Menschen waren demnach 243 Kinder und Jugendliche. In 416 Fällen wurden die Kirchenasyle neu begonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.