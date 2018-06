Karlsruhe (dpa) - Nach den gestrigen Festnahmen sitzen zwei der terrorverdächtigen Syrer in Untersuchungshaft. Es handele sich um die 31 und 25 Jahre alten Männer, die in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gefasst wurden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage. Der dritte Beschuldigte werde dem Haftrichter noch vorgeführt. Der Mann war nach dpa-Informationen in einer Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Oderbruch gefasst worden. Den Dreien wird vorgeworfen, im Auftrag des Islamischen Staats einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant zu haben.

