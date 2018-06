Bergamo (SID) - Deutschlands erster EM-Gegner Ukraine hat seine Generalprobe für die Endrunde in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) bestanden. In Bergamo besiegte der Co-Gastgeber der Europameisterschaft 2012 den EM-Debütanten Albanien mit 3:1 (1:1).

Taras Stepanenko (8.) sowie die Starspieler Andrej Jarmolenko (49.) und Jewgeni Konopljanka (87.) trafen für die Ukraine, die es am 12. Juni in Lille am ersten Spieltag der Gruppe C mit Weltmeister Deutschland zu tun bekommt. Für Albanien markierte Armando Sadiku (12.) den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Während aufseiten der Ukrainer der frühere Bayern-Profi Anatolij Timoschtschuk erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, stand bei Albanien der Kölner Verteidiger Mergim Mavraj in der Anfangsformation.