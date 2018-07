Toyota City (SID) - Gastgeber Japan und Bosnien-Herzegowina stehen im Endspiel des Fußball-Einladungsturniers Kirin Cup. Angeführt vom Dortmunder Shinji Kagawa (26./35.) feierten die Japaner im Auftaktmatch in Toyota gegen Bulgarien einen deutlichen 7:2 (4:0)-Erfolg. Bosnien hatte sich zuvor mit den Bundesliga-Profis Sead Kolasinac (Schalke) und Toni Sunjic (Stuttgart) in der Startelf gegen Dänemark mit 4:3 im Elfmeterschießen durchgesetzt. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Das Finale findet am Dienstag statt.

Für die Gastgeber liefen neben BVB-Profi Kagawa auch Makoto Hasebe (Frankfurt), Hiroshi Kiyotake und Hiroki Sakai (Hannover) auf. Hertha-Profi Genki Haraguchi wurde eingewechselt (70.).

Der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer (22.) und Viktor Fischer (41.) hatten zunächst die Dänen mit dem Bundesliga-Trio Jannik Vestergaard (Bremen), Andreas Christensen (Mönchengladbach) und Pierre-Emile Höjbjerg (Schalke) auf Siegkurs gebracht. Milan Djuric erzielte per Doppelpack (52./84.) den Ausgleich für die Bosnier, die nach Gelb-Rot gegen Ognjen Vranjes (70.) in Unterzahl waren.

Marko Vrancic von Darmstadt 98 wurde nach der Pause eingewechselt, HSV-Innenverteidiger Emir Spahic war nach seiner Roten Karte wegen einer Tätlichkeit im Testspiel gegen Spanien am Sonntag (1:3) gesperrt.