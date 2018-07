Nantes (dpa) - Ein Reporter-Team der ARD hat bei einem selbst initiierten Sicherheitstest nach eigenen Angaben ungehindert mehrere Ketchup-Flaschen in ein französisches Fußball-Stadion schmuggeln können. Beim Testspiel von EM-Gastgeber Frankreich gegen Kamerun in Nantes hätten die Journalisten zwei Plastikflaschen am Körper und eine in einer Handtasche in die Arena bringen können. Nur ein Reporter sei von den Sicherheitskräften aufgehalten worden, berichtet der Bayerische Rundfunk. Die UEFA wies laut ARD daraufhin, dass das Stadion in Nantes keine EM-Arena sei.

