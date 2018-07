Hannover (SID) - Der Wechsel des Nationaltorhüters Ron-Robert Zieler vom Bundesliga-Absteiger Hannover 96 zum englischen Fußball-Sensationsmeister Leicester City ist perfekt. Der langjährige Schlussmann der Niedersachsen unterschrieb bei den Füchsen einen Vierjahresvertrag bis 2020. Dies gab Leicester am Freitag offiziell bekannt.

Zieler hatte bei Hannover von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Darin war eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro für den 27-Jährigen festgeschrieben. Zielers Vertrag bei den Norddeutschen lief noch bis 2017. "Es fühlt sich toll an, nach Leicester zu kommen und dem Klub nach dieser tollen Saison beizutreten - es ist sehr schön, jetzt Teil des Vereins zu sein", sagte er dem Vereins-TV.

"Wir danken Ron für seine herausragenden Leistungen in den vergangenen Jahren. Für seine neue Aufgabe in Leicester wünschen wir ihm nur das Beste", sagte Martin Bader, 96-Geschäftsführer Sport: "Wenn es die Spielplanterminierung zulässt, werden wir Ron auch noch die Möglichkeit geben, sich im Rahmen eines Spiels von den Fans zu verabschieden. So, wie er es verdient hat."

Zieler, der von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die EM-Endrunde in Frankreich berücksichtigt wurde, bestritt für Hannover seit 2010 185 Ligaspiele. 2014 wurde er mit der Nationalmannschaft Weltmeister, bestritt allerdings auf dem Weg zum Titelgewinn kein Spiel.

Schon von 2005 bis 2010 hatte der gebürtige Kölner im Mutterland des Fußballs gelebt. Für Manchester United spielte er bei den Junioren und im Reserveteam, ehe er 2010 nach Deutschland zurückkehrte. Nun stellt sich Zieler in Leicester einem Duell mit dem dänischen Nationalspieler Kasper Schmeichel um den Platz zwischen den Pfosten.