Frankfurt/Main (AFP) Um die Abschiebung eines Syrers in die Türkei zu verhindern, haben Anwälte nach Angaben der Hilfsorganisation Pro Asyl beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Eilantrag eingereicht. Der Mann solle im Rahmen des EU-Flüchtlingsabkommens mit Ankara von Griechenland aus abgeschoben werden, teilte Pro Asyl am Freitag mit. Er habe früher in der syrischen Ölindustrie gearbeitet und werde von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verfolgt.

