London (AFP) Dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer ist bekannt - doch in Großbritannien beginnt die Diskrepanz offenbar schon im Kindesalter: Jungen in Großbritannien bekommen einer am Freitag veröffentlichten Studie der Halifax Bank zufolge durchschnittlich zwölf Prozent mehr Taschengeld als Mädchen. Acht- bis 15-jährige Jungen erhalten demnach 6,93 Pfund (8,95 Euro) pro Woche, gleichaltrige Mädchen nur 6,16 Pfund.

