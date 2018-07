Neu Delhi (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Polizisten und Sekten-Anhängern in Indien sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Die Polizei hatte nach Behördenangaben in der Nacht zum Freitag damit begonnen, einen Park in der nordindischen Stadt Mathura zu räumen, der seit zwei Jahren von 3000 Anhängern der Swadhin-Bharat-Vidhik-Satyagrah-Sekte besetzt war. Als die Polizei anrückte, wurde sie von den bewaffneten Sekten-Anhängern angegriffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.