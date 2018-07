Tokio (AFP) Ein von seinen Eltern zur Bestrafung allein in einem Wald zurückgelassener Siebenjähriger ist nach einer Woche in Japan lebend gefunden worden. Der äußerlich unverletzte Junge sei am Freitag auf einem Militärgelände auf der nördlichen Insel Hokkaido entdeckt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Zur Sicherheit sei er zu Untersuchungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.