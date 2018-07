Doha (AFP) Bei einer Brandkatastrophe in einer Arbeiterunterkunft im Golfemirat Katar sind mindestens elf Menschen getötet worden. Zwölf weitere seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Doha am Donnerstag mit. Feuerwehrleute hätten die Flammen unter Kontrolle gebracht, die Ursache des Brandes werde noch ermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.